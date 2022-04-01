Уфа, 1 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в селе Бураево планируют сдать к концу 2022 года в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Yarregion.ru Здание ФОК

Он сообщил, что руководство региона стремится к тому, чтобы спорт был доступен для каждого жителя Башкирии и стал нормой жизни для всех.

Он пояснил, что в новом ФОКе планируют оборудовать универсальный спортивный зал для спортивных игр с мячом и для занятий борьбой, зал для тренировок с тренажёрами, а также раздевалки с душевыми. Здесь планируется создать массажный кабинет и открытую площадку с резиновым покрытием.

Хабиров подчеркнул, что этот комплекс планируется сдать к концу 2022 года.

«И обязательно продолжим строить ФОКи по всей республике, работу не останавливаем. Это — наше здоровье и наше будущее», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить конноспортивный комплекс.