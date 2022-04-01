Иркутск, 1 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На Байкале, в связи с повышением среднесуточных температур, структура льда становится неоднородной, появляются промоины. С каждым днем прочность льда снижается, сообщает 1 апреля 2022 года ГУ МЧС по Иркутской области.

Xchgall Байкал

В проливе Малое Море повсеместно образуются промоины вдоль берега Мухорского залива, в районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык. Возле мыса Хобой на острове Ольхон становая трещина местами достигает ширины 75 см.

Идет интенсивное таяние снега на поверхности льда. В поселке Листвянка толщина льда — около 80 см, местами — трещины. В устье реки Ангары и в районе порта Байкал — открытая вода. В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 20 до 50 см, имеются многочисленные трещины на ледовом поле по всему южному побережью.

Как сообщает ИА REGNUM, всего с начала зимнего периода на водных объектах Иркутской области было зарегистрировано 13 происшествий, на которых погибли три человека. Из них восемь — это провалы транспортных средств под лед.

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