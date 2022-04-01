Саратов, 1 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Саратовской области гражданам с тяжелыми хроническими заболеваниями, с диабетом, злокачественными новообразованиями, а также беременным на сроке больше 35 недель и с высокой степенью риска по невынашиванию на время паводка будет предложена заблаговременная госпитализация. Об этом заявил заместитель председателя регионального правительства — министр здравоохранения области Олег Костин.

Сергей Кондаков Паводок

Руководству больниц поручено взаимодействовать с экстренными службами и постоянно актуализировать список паводкоопасных населенных пунктов, которые могут быть изолированы от медорганизаций. Необходимо оперативно пополнять запасы медикаментов и санитарно-хозяйственного имущества в районах возможного затопления. Предстоит уточнить список детей до 1 года в районах предполагаемых затоплений. Также поручено привести в повышенную готовность врачебно-сестринские бригады и бригады скорой медпомощи.

«Мы должны обеспечить оказание медицинской помощи всем нуждающимся, используя для этого все имеющиеся силы и средства», — подчеркнул Костин.

По данным на 1 апреля, на водоемах в девяти районах Саратовской области поднялся уровень воды. Вскрытие рек отмечается в 13 районах. Подтоплений населенных пунктов, дорог и мостов нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в этом году в Саратовской области паводкоопасными могут оказаться 23 муниципальных района.

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