Кострома, , 11:10 — REGNUM Костромской районный суд вынес обвинительный приговор жителю областного центра, занимавшемуся продажей нелегального табака.

Контрафакт Управление МВД по Костромской области

Как установило следствие, горожанин являлся индивидуальным предпринимателем и покупал табачные изделия в Ярославле, после чего распространял по торговым точкам Костромы. При обыске в гараже мужчины обнаружили 166 тысяч пачек сигарет из Белоруссии, Казахстана, Румынии и Арабских Эмиратов. Общая сумма товаров с поддельными акцизами составила 7 миллионов рублей.

По уголовной статье «Сбыт немаркированной продукции в особо крупном размере» мужчине грозило до 6 лет лишения свободы со штрафом. Однако, учитывая данные о личности виновного и другие обстоятельства суд ограничился штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Немаркированную продукцию уничтожили под присмотром полицейских.