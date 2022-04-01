Москва, , 11:01 — REGNUM Анализ ситуации в сфере обеспечения лекарствами детей из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) с тяжелыми, угрожающими жизни и в том числе редкими заболеваниями, провели накануне в Общественной палате (ОП) РФ. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба российской ОП.

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Уточняется, что в указанном совещании приняли участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и зампред Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, председатель постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам Ирина Киркора, а также некоторые региональные уполномоченные по правам ребенка, представители общественных организаций и региональных органов власти.

Также указывается, что участники совещания отметили, что в настоящее время в получении маленькими пациентами из республик Донбасса лекарственных препаратов существует ряд трудностей законодательного характера, которые необходимо решить в течение ближайшего времени.

«Итогом совещания стало также решение подготовить совместные письма и запросы в органы власти от Уполномоченного по правам ребенка, Общественной палаты России и СПЧ. В частности, решено обратиться в МВД с просьбой разъяснить, как можно ускорить процедуру регистрации по месту пребывания и получения гражданства России детьми из ЛНР и ДНР», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил России за сутки поражены 52 военных объекта Украины.

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