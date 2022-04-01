Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону жильцам аварийного дома в переулке Кривошлыковском перечисляют выплаты, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Аварийное жилье Gkhgroup.ru

По информации городской администрации, собственники 26 квартир согласились с размером выкупной стоимости. С 15 собственниками уже заключены соглашения. Хозяева трёх квартир уже получили средства. Шести собственникам деньги будут перечислены в ближайшее время.

После перечисления средств собственники смогут пользоваться квартирами не более шести месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что не все жильцы аварийного дома, расположенного в переулке Кривошлыковском, согласны с решением властей. Часть семей выступает категорически против переезда в отдалённый микрорайон Суворовский. Люди считают, что дом подлежит ремонту.

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