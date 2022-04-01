Лондон, 1 апреля 2022, 11:00 — REGNUM Британский рок-музыкант Лиам Галлахер поделился заглавной песней из своего будущего третьего студийного альбома C’mon You Know. Об этом 1 апреля рассказал портал NME.
Новая песня стала вторым сингл из будущего проекта, который выйдет на лейбле Warner 27 мая. Ранее первым превью альбома стал сингл Everything’s Electric. Вместе с выходом нового альбома музыкант также представит свой первый концертный сборник под названием Down By The River Themes, который является записью его специального выступления в декабре 2020 года.
Напомним, что ранее Лиама Галлахера и его группу застали в Манчестере за съемкой клипа для новой песни. Он описал ее, как «звук лета».
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