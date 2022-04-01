Бухарест, , 10:59 — REGNUM В Бухаресте в возрасте 85 лет скончался последний военный министр национальной обороны Румынии Николае Спирою. Об этом 1 апреля сообщила румынская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, наступила по естественным причинам. Несколько месяцев назад экс-министр перенес тяжелую форму коронавируса.

Н. Спирою возглавлял румынское оборонное ведомство с 1991-го по 1994-й год в составе правительств Петрэ Романа, Теодора Столояна и Николае Вакэрою. На своем посту он инициировал разработку партнерских программ с НАТО и модернизировал армию Румынии по стандартам Североатлантического альянса. После него все министры обороны страны, согласно правительственному регламенту, являются гражданскими лицами.