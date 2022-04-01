Москва, , 10:59 — REGNUM Динамика курса рубля в последние недели позволяет отметить факторы и общие перспективы его движения в апреле, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Рубли wilhei

«Укрепление российской валюты связано не только с проявившимися возможностями заключения соглашений с Украиной, что обнадёживает инвесторов. Но помимо этого, действуют жёсткие, практически нерыночные драйверы в данной сфере.

Спрос на валюту ограничен запретами и ограничениями ЦБ на её покупку, невозможностью нерезидентам продавать российские ценные бумаги, резким падением импорта.

С другой стороны, предложение валюты искусственно стимулируется обязанностью экспортёров продавать 80% валютной выручки. В апреле к этому может добавиться переход части импортёров газа на оплату рублями.

При продолжении действия данных драйверов доллар способен уйти к 80 рублей или чуть ниже. Более сильное укрепление рубля вряд ли допустят экономические власти России, поскольку оно станет подрывать рублёвую выручку от экспорта и доходы бюджета.

Но, с другой стороны, риски остаются немалые. Это возможный срыв переговоров с Украиной и недостижение договорённостей, новое обострение геополитической ситуации, ужесточение санкций, взлёт инфляции, более резкое падение экономики, укрепление доллара в мире по мере повышения ставки ФРС и пр.

Поэтому доллар при негативном сценарии способен подняться вновь к 100 руб. и выше.

Сейчас в условиях неопределённости сложно предполагать, какие драйверы окажутся сильнее. Возможность высокой волатильности, как и в марте, сохраняется в апреле», — полагает эксперт.

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