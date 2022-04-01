Джакарта, 1 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Индонезийская нефтегазовая компания PT Pertamina рассматривает возможность покупки нефти в России. Об этом, как сообщает Detik, заявил президент компании Ник Видьявати.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

PT Pertamina видит возможность покупать нефть в России по «хорошей» цене. Также было заявлено, что этот шаг не станет политической проблемой и индонезийская компания организует платежи за российскую нефть через Индию. Компания ведет консультации с министерством иностранных дел и Банком Индонезии относительно плана закупки российской нефти.

Индонезия рассматривает возможность покупки сырой нефти в России для нужд недавно реконструированного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Балонгане.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен выполнить свои обязательства, чтобы завоевать доверие международного сообщества.