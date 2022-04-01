Нью-Дели, , 10:58 — REGNUM Индия занимает объективную позицию по ситуации с Украиной, и Россия ценит это. Об этом 1 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Сергей Лавров Mid.ru

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По словам Лаврова, Запад сейчас хочет свести все важные международные вопросы к кризису на Украине.

«Вы знаете нашу позицию. Мы ничего не скрываем и ценим, что Индия воспринимает эту ситуацию с разных сторон, а не однобоко», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров находится с официальным визитом в Индии с 31 марта по 1 апреля. До этого он посещал Китай.

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