Екатеринбург, 1 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку после обнаружения трупа в Екатеринбурге. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР Александр Шульга.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Инцидент произошёл вечером 31 марта. В столице Урала на площади Обороны прохожие обнаружили тело мужчины. Умершим оказался 58-летний горожанин.

По предварительным данным, смерть екатеринбуржца не носит криминальный характер. Ее точную причину установят после получения результатов экспертизы. Возможной причиной смерти человека стали проблемы со здоровьем, сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.