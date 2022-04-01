Барнаул, , 10:54 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 1 апреля поручил подготовить проект создания в Завьяловском районе межрайонного оздоровительного центра детей. Об этом сообщает телеграм-канал краевых властей по итогам совещания, на котором обсуждали вопросы организации летнего отдыха детей и подростков.

Летний отдых Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Как пояснил глава Завьяловского района Николай Губерт, центр будет размещаться на базе действующего в Завьяловском районе детского лагеря «Спутник». Это кромка Кулундинского ленточного бора между озерами Соленое и Кривое (пресное): прекрасные возможности для оздоровления детей, в том числе грязелечение.

«Удачное географическое расположение в сочетании с отличной оснащенностью и интересными программами отдыха позволят лагерю «Спутник» стать новым современным центром и обеспечить в период с мая по сентябрь отдых и оздоровление детей многих районов Алтайского края, а в перспективе — и Сибири», — отметил Николай Губерт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в детском кешбэке участвовали 45 загородных оздоровительных организаций Алтайского края. Программой воспользовались более восьми тысяч семей.

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