Дакка, , 10:54 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся с визитом в Дакке, встретился 31 марта с бангладешским коллегой Масудом бин Моменом, с которым обсудил пути расширения экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Бангладеш Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры и науки. Отметим, что в настоящее время взаимодействие двух стран ограничено партнёрством в текстильной отрасли.

Чхве Чжон Гон призвал правительство Бангладеш оказать поддержку южнокорейским предприятиям, столкнувшимся с трудностями. В свою очередь, Масуд бин Момен выразил надежду на то, что Сеул окажет поддержку развитию экономики страны.

Представители двух стран также обсудили ситуацию в мире, включая ситуацию на Корейском полуострове.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Южной Кореи посетил Бангладеш впервые за последние 25 лет.

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