Симферополь, 1 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Крымский судостроительный завод «Море» проиграл спор почти на 25 млн рублей, ответчиком по которому выступал судостроительный завод «Пелла» из Ленинградской области. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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«В иске отказать полностью. Взыскать с акционерного общества «Судостроительный завод «Море» в доход федерального бюджета 147 263 рубля государственной пошлины», — отмечается в результативной части решения.

Напомним, спор слушался с августа 2021 года. Сумма претензий составила 24879943,75 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года к «Пелле» также был подан иск на 126 млн рублей. Заседание назначено на апрель. 18 мая также будет рассмотрен иск к судостроителям на 2,8 млн рублей — от ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики».