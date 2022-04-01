Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге 1 апреля стартовала прием заявлений родителей на зачисление детей в первые классы школ. Родители детей с расстройством аутистического спектра (РАС) также могут подать заявки на зачисление будущих первоклассников в 29 «ресурсных классов», но торопиться не стоит. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Советская открытка. Первый раз в первый класс!

Как отметили в комитете, в Петербурге дети с РАС учатся в отдельных школах или классах вместе с ребятами с ограниченными возможностями здоровья по рекомендованным адаптированным основным общеобразовательным программам соответствующей направленности, а также инклюзивно, в том числе с поддержкой в «ресурсном классе».

В Петербурге в последние годы открывается всё больше «ресурсных классов», ставших одной из форм организации образования обучающихся с РАС в инклюзивном пространстве. Сейчас действуют 22 ресурсных класса в 20 школах.

«С 1 сентября откроются ещё семь «ресурсных классов» в Василеостровском (школа №19), Калининском (школа №184), Красногвардейском (школа №490), Московском (школа №354), Невском (№689), Приморском (школа №154), Центральном районах (школа №620)», — сообщили в комитете.

Родителям детей с РАС не нужно 1 апреля, в день старта приёмной кампании в 1 классы, спешить подавать заявление. Им необходимо обратиться в администрацию района города, на территории которого проживает ребенок, для определения школы, в которой будет обучаться ребенок с РАС (в уже открытом ресурсном классе при наличии свободных мест или в новом ресурсном классе, который будет открыт в следующем учебном году).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 600 школ Петербурга ждут прихода 67 тыс. первоклассников в новом учебном году. Как и ранее, первый этап приема заявлений на зачисление будет проходить с 1 апреля по 30 июня. В это время родители будущих первоклассников могут подать заявления в учебные заведения по месту регистрации. В первую очередь заявления будут принимать от федеральных и региональных льготников, затем от жителей микрорайона вблизи школы и после — всего района, закрепленного за школой. Во второй этап, который начнется с 5 июля и продлится до 5 сентября, родители смогут подать заявление на зачисление будущего первоклассника в любую школу по желанию.

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