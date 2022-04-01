Белград, 1 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Восемь шахтёров погибли при обрушении на угольной шахте около города Соко-Баня на юге Сербии. Об этом 1 апреля сообщили в эфире Радио и телевидения Сербии.

(сс) Free-Photos Шахта

«Погибли восемь горняков. Около 20 получили травмы, в основном лёгкие», — сказал директор поликлиники в городе Алексинац Родолюб Живадинович.

Он рассказал, что на помощь шахтёрам свои бригады направили близлежащие медицинские центры. Сейчас пострадавших везут в больницу Алексинаца.

Ранее сообщалось, что около 5:00 (6:00 мск) на шахте «Соко» произошло обрушение. Шахтёры оказались заблокированы под землёй.