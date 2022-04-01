1 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter заявления канцлера казначейства о невозможности «делать всё, что хочет население», для регулирования энергетического кризиса.

Джейн Спай, , 12:25 — REGNUM В Великобритании произошли сбои на сайтах ряда поставщиков энергии в связи с тем, что огромное количество британцев пытались успеть внести показания со счетчиков перед подъемом цен. В пятницу, 1 апреля, минимальная цена на электроэнергию повышается, об этом сообщил канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак в своем весеннем заявлении. По подсчетам BBC, это увеличит расходы обычной семьи на 54%.

Фотография, иллюстрирующая классовое расслоение в довоенной Англии, 1937

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В своем весеннем заявлении канцлер не принял решения о снижении налогов и облегчении жизни британцев на фоне растущих цен, из-за чего подвергся критике в соцсетях. В своем интервью ВВС он прокомментировал ситуацию и сказал, что понимает население.

«Я знаю, что людям тяжело, мы столкнулись со сложной ситуацией, когда цены на всё растут. Самая сложная часть моей работы в том, что невозможно делать всё, что от тебя хотят люди. Потому что ты уже должен огромное количество денег, а брать в долг еще, я думаю, будет неразумно. Есть риск сделать всё еще хуже, когда у нас инфляция и ключевая ставка растет», — сказал Риши Сунак.

Часть пользователей считает, что канцлер «вешает лапшу на уши» необразованным британцам, которые не понимают, как работает британская экономика.

«Займы правительства это не то же самое, что и личный заём. Правительство выпускает облигации, это дает людям возможность копить. Таким образом, это выражение используется для обозначения накоплений страны, а не того долга, о котором думают люди. Правительство выпускает валюту, так что ему не надо брать взаймы», — объяснил @mjh0421.

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

«Когда уже Лаура Кюнсберг объяснит большей части своей аудитории, как работает волшебное денежное дерево? «Брать в долг» у банка Англии, который находится в собственности у правительства, без процентов и без возврата суммы долга — это не то же самое, что брать в долг в обычном смысле», — написал @MMcminty.

В комментариях отметили, что Сунак совершенно не понимает, как тяжело приходится населению, особенно когда он сам говорит, что не может помочь.

«Миллиардер знает, что всем тяжело, хочет сделать что-нибудь, чтобы помочь, да-да», — прокомментировал @MrPMHarrison.

«Его рубашка, скорее всего, стоит больше, чем зарплата у некоторых за месяц», — отметил @verddegris.

«Сердце за него надрывается…» — написал @digidsmith.

«Он знает, что это тяжело? У него четыре машины», — напомнил @lesmartin7.

«Как только миллиардер Риши Сунак спит по ночам, зная, что более миллиона человек в этой стране окажутся в бедности из-за повышения налогов, цен на продукты и энергию и сокращения поддержки для некоторых семей?» — поинтересовался @ilovemypets56.

Ряд комментаторов обвинили канцлера в том, что он сам делает всё возможное, чтобы людям было тяжело и плохо жить. Пользователи также раскритиковали политика за его бездействие, из-за которого страдают самые бедные.

«Не помогать ни одному человеку, работающему на себя, за время пандемии, растрачивание миллионов на мошеннические операции, не утруждаясь, поднятие налогов, которое можно было отложить на год, невзимание налогов с компаний-поставщиков электроэнергии, вот так тяжело?» — уточнил @ErdmuteD.

В маске. Лондон. Великобритания Russian.news.cn

«Не могу понять, как он собирается обосновывать бездействие в отношении наиболее уязвимых, тех, кто сидит на пособиях, потому что не может работать из-за инвалидности или болезни. Мы в положении еще хуже, чем было до кризиса цен на жизнь и повышения цен на электроэнергию», — рассказал @HostileHandmaid.

«Семейный бюджет будет полностью уничтожен. Люди будут с трудом покрывать расходы на базовые вещи. Предметы роскоши будут не нужны. Это убьет развлечение, гостиницы и почти всё, кроме топлива и еды. Массивный экономический спад во времена высокой инфляции. Это конец», — считает @mcnultym1971.

Среди пользователей есть те, кто уверен, что у канцлера есть возможность сделать кризис не таким «тяжелым» для людей. В качестве аргументов они приводят опыт других европейских стран, в которых, по мнению пользователей, не всё так плохо.

«Сунак, тебе никто не верит, потому что в других странах делают намного больше, чем ты в плане регулирования энергетического кризиса», — отметил @Aitor41124773.

«Он постоянно говорит о фискальной ответственности, но насколько ответственно рушить экономику, загоняя миллионы людей в нищету, когда есть возможность создать подушку безопасности и предотвратить это? Для них цифры на счету намного важнее, чем жизни людей», — прокомментировал @Lambdoid.