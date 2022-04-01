Москва, , 10:52 — REGNUM Оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил России за сутки поражены 52 военных объекта Украины, заявил 1 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Специальная операция России по денацификации Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ», — сказал он на брифинге.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.