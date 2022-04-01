Российская авиация за сутки уничтожила более 50 военных объектов Украины
Москва, 1 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил России за сутки поражены 52 военных объекта Украины, заявил 1 апреля официальный представитель Минобороны РФ ИгорьКонашенков.
По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.