Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Премия «Золотая малина» лишила награды Брюса Уиллиса за «Худшее выступление». Об этом сообщил IndieWire.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

Причиной стало обнародование диагноза актёра. Как отмечает издание, после того как семья рассказала о заболевании Уиллиса, пользователи сети раскритиковали организаторов антипремии.

Ранее семья Брюса Уиллиса сообщила о том, что у него диагностировали афазию (расстройство речи, вызванное повреждением головного мозга). В связи с этим актёр принял решение завершить свою карьеру.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2022 года Брюс Уиллис получил две награды антипремии «Золотая малина». Организаторы даже создали специальную категорию для актёра — «Худшее выступление Брюса Уиллиса в фильме 2021 года» за его роль в картине «Звёздный рубеж».