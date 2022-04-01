Брюса Уиллиса лишат антипремии «Золотая малина»
Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Премия «Золотая малина» лишила награды Брюса Уиллиса за «Худшее выступление». Об этом сообщил IndieWire.
Причиной стало обнародование диагноза актёра. Как отмечает издание, после того как семья рассказала о заболевании Уиллиса, пользователи сети раскритиковали организаторов антипремии.
Ранее семья Брюса Уиллиса сообщила о том, что у него диагностировали афазию (расстройство речи, вызванное повреждением головного мозга). В связи с этим актёр принял решение завершить свою карьеру.
ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2022 года Брюс Уиллис получил две награды антипремии «Золотая малина». Организаторы даже создали специальную категорию для актёра — «Худшее выступление Брюса Уиллиса в фильме 2021 года» за его роль в картине «Звёздный рубеж».