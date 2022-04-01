Нью-Дели, 1 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Россия ценит позицию Индии по украинскому вопросу. Об этом 1 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Глава российского МИД прибыл в Индию с официальным визитом. В повестке переговоров вопросы двусторонних отношений между странами. Лавров рассказал, что Российская Федерация ценит индийскую позицию по Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров посетил Китай, где встречался с главами внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана.