Екатеринбург, 1 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил России, в котором участвует свыше двух тыс. человек и задействованы стратегические ракетные комплексы «Ярс», начались в Свердловской области. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«В рамках контрольной комплексной проверки Оренбургского ракетного объединения в Свердловской области началось командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, оснащенным подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в манёврах будут участвовать более двух тыс. военнослужащих и задействовано порядка 200 единиц техники.

Кроме того, указывается, что целью этих учений является совершенствование практических навыков командования и офицеров «в организации и осуществлении всех видов обеспечения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на острове Матуа Курильской гряды прошли учения берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России по пресечению попытки нарушения государственной границы «вражеским» кораблём.

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