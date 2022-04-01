Москва, 1 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино, заявил 1 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Lug-info.com Вывод Народной милиции ЛНР из зоны разведения

По его словам, за прошедшую ночь уничтожено до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.

Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов, утончил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.