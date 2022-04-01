Иваново, 1 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Военнослужащий из Ивановской области Далер Азимов погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Пресс-служба правительства Ивановской области Далер Азимов

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«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Далера Азимова. При защите мирного населения он проявил себя как настоящий герой. Его подвиг навечно останется в нашей памяти», — сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Заместитель командира взвода мотострелкового батальона Далер Азимов проходил военную службу по контракту на территории другого региона. За проявленный героизм он представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

Глава региона отдал распоряжение оказать семье погибшего военнослужащего необходимую помощь.