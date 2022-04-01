Москва, 1 апреля 2022, 10:46 — REGNUM С 1 апреля в Москве для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) начнёт работать программа компенсации затрат по патентованию изобретений в России. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Правило будет действовать для участников Московского инновационного кластера (МИК). При этом сам процесс получения гранта будет полностью автоматизирован.
«За патент, зарегистрированный на территории страны в течение последних 12 месяцев, московские предприниматели могут получить по 75 тысяч рублей за каждое свое изобретение. Программа действует с 1 апреля до 31 мая», — сказала Сергунина.
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