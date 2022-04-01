Москва, 1 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. С 1 апреля в Москве для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) начнёт работать программа компенсации затрат по патентованию изобретений в России. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Правило будет действовать для участников Московского инновационного кластера (МИК). При этом сам процесс получения гранта будет полностью автоматизирован.

«За патент, зарегистрированный на территории страны в течение последних 12 месяцев, московские предприниматели могут получить по 75 тысяч рублей за каждое свое изобретение. Программа действует с 1 апреля до 31 мая», — сказала Сергунина.