Благовещенск, , 10:50 — REGNUM Противопожарный режим введён ещё в десяти территориях Амурской области. С 1 апреля высокая пожарная опасность в том числе объявлена в Благовещенске, Свободном и Белогорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Приамурье появилась угроза возникновения лесных пожаров

Также открыт пожароопасный сезон в Благовещенском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском, Тамбовском районах, Белогорском и Ивановском городских округах. Указ о введении на этих территориях особого режима подписал губернатор региона Василий Орлов. Ранее аналогичное распоряжение появилось для шести территорий Приамурья.

«До начала пожароопасного сезона 2022 года были выполнены все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы обезопасить жителей области и наши природные территории. На выполнение мероприятий Амурской области в 2022 году Федеральным агентством лесного хозяйства выделено более 545 млн. руб., это на 134 млн. больше, чем в 2021 году. Группировка сил и средств полностью подготовлена к пожароопасному сезону и составляет 1167 человек личного состава и 426 единиц техники. Проведены ремонт и техническое обслуживание всей лесопожарной техники, закуплено необходимое пожарное оборудование, средства предупреждения и тушения лесных пожаров», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Амурской области с 7 марта введён особый противопожарный режим. Эту меру предприняли из-за схода снега и установления сухой погоды. Особый режим установили в Зее, Тынде, Тындинском муниципальном округе, Сковородинском, Магдагачинском и Зейском районах.