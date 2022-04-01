Благовещенск, 1 апреля 2022, 10:50 — REGNUM Противопожарный режим введён ещё в десяти территориях Амурской области. С 1 апреля высокая пожарная опасность в том числе объявлена в Благовещенске, Свободном и Белогорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Также открыт пожароопасный сезон в Благовещенском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском, Тамбовском районах, Белогорском и Ивановском городских округах. Указ о введении на этих территориях особого режима подписал губернатор региона Василий Орлов. Ранее аналогичное распоряжение появилось для шести территорий Приамурья.
Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Амурской области с 7 марта введён особый противопожарный режим. Эту меру предприняли из-за схода снега и установления сухой погоды. Особый режим установили в Зее, Тынде, Тындинском муниципальном округе, Сковородинском, Магдагачинском и Зейском районах.