Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Разобраться в скандальной ситуации в СПбГУ должны администрация университета и министерство образования, заявил в комментарии для ИА REGNUM член президиума ЦК КПРФ, депутат петербургского парламента Роман Кононенко.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, «либеральные» сотрудники СПбГУ подвергли организованной травле своих коллег, подписавших обращение в поддержку действий государства. Преподаватели университета рассказали ИА REGNUM, что это стало логичным следствием процессов, десятилетиями протекавших в СПбГУ и других вузах страны.

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«Всё, что там происходит, обусловлено давней зависимостью, тесной связью этого факультета и его руководства с фондом Сороса (запрещен в РФ). Фактически этот факультет длительное время находился на содержании у Сороса. Тесная связь с «Бард колледжем» была нацелена на распространение идей и интересов фонда по всему миру», — отметил Кононенко.

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Выводы надо будет делать уже после тщательного разбирательства, полагает депутат:

«Я убеждён в необходимости вмешательства в ситуацию со стороны как администрации университета, так и руководства Минобрнауки. Это назрело. Надо разбираться. Должна быть создана комиссия», — сказал Кононенко.