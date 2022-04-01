Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Разобраться в скандальной ситуации в СПбГУ должны администрация университета и министерство образования, заявил в комментарии для ИА REGNUM член президиума ЦК КПРФ, депутат петербургского парламента Роман Кононенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Как сообщалось ранее, «либеральные» сотрудники СПбГУ подвергли организованной травле своих коллег, подписавших обращение в поддержку действий государства. Преподаватели университета рассказали ИА REGNUM, что это стало логичным следствием процессов, десятилетиями протекавших в СПбГУ и других вузах страны.

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«Всё, что там происходит, обусловлено давней зависимостью, тесной связью этого факультета и его руководства с фондом Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной). Фактически этот факультет длительное время находился на содержании у Сороса. Тесная связь с «Бард колледжем» была нацелена на распространение идей и интересов фонда по всему миру», — отметил Кононенко.

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Выводы надо будет делать уже после тщательного разбирательства, полагает депутат:

«Я убеждён в необходимости вмешательства в ситуацию со стороны как администрации университета, так и руководства Минобрнауки. Это назрело. Надо разбираться. Должна быть создана комиссия», — сказал Кононенко.