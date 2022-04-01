Москва, 1 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, утром в ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался ниже 81 рубля впервые с 23 февраля.

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По данным на 10:24 по мск, курс доллара повысился на 19 копеек, до 83,39 рубля, курс евро снизился на 13 копеек, до 92,36 рубля.

Поддержку рублю ему оказывают меры Центробанка РФ. Эксперты ожидают. что курс доллара снизится до 80 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль продолжает отыгрывать потери у своих конкурентов, понесенные после 24 февраля.

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