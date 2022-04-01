Барнаул, 1 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Результаты экспертизы украинских учебников, которые сводный отряд волонтеров доставил из школ освобожденных территорий Украины, прокомментировала координатор партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае, историк Марина Понкрашева. По её словам, которые цитирует пресс-служба партии «Единая Россия» в Алтайском крае, нужно дать правовую оценку обнародованным фактам по результатам экспертизы учебников с учетом последствий их применения на детях:

Украинский флаг

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«Это не просто искажение исторических фактов, это откровенная ложь, на основе которой государство воспитывало ненависть к нам и к русскому языку у нескольких поколений украинцев. Есть и другой момент. Ребенок, которого с детства растят в ненависти, вряд ли сможет стать счастливым человеком. Но там никому до этого нет дела. Украинские дети стали орудием в руках собственного государства, это аморально и бесчеловечно».

Напомним, ранее о том, что учебники и учебные пособия, которые использовались в украинских школах, нацеливали детей на ненависть к России, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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