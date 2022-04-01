Актюбинск (Актобе), Казахстан, 1 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Паводок, вызвавший сильное подтопление в казахстанском Актюбинске, едва не стал причиной гибели школьницы. Об этом 1 апреля сообщает новостной портал Zakon.kz.

Vk.com/barneos22 Подтопление жилых домов в Барнауле. 31 марта 2016 года

По данным журналистов, инцидент произошел возле фитнес-клуба. Четверо его сотрудников боролись с водой, заливающей первый этаж здания, когда увидели, что в открытую сточную канаву затягивает школьницу. Мужчины бросились на помощь.

«Девочка шла из школы там, то ли по краю хотела обойти огромную лужу, то ли перепрыгнуть на снег, сам момент её попадания в канаву мы не видели. Но в итоге она нырнула под воду и её начало затягивать», — рассказал один из участников событий Алексей Ступенко.

Девочку не сразу смогли вытащить, так как она под водой за что-то зацепилась. На помощь инструкторам подоспели сотрудники полиции и охранник из соседнего жилого комплекса.

Сообщается, что общими усилиями школьницу спасли. Её осмотрели врачи и с родителями отправили домой.

Стоит отметить, что 31 марта в ряде областей Казахстана из-за резкого таяния снегов начались паводки. Подтопило несколько десятков домов, размыло дороги. В некоторых населённых пунктах пришлось эвакуировать людей.