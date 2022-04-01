Омск, , 10:42 — REGNUM Жительницу Омска ошибочно признали умершей. Ей пришлось доказывать через суд, что она жива.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области, сотрудники ведомства помогли омичке, ошибочно признанной умершей, вновь обрести утраченное жильё.

Ранее омичка обратилась в Центральный районный суд города с иском об установлении факта нахождения в живых и вселении в жилое помещение. По её словам, она владела половиной квартиры, перешедшей когда-то по наследству к ней и её сестре. Десять лет назад сестра продала свою половину другому гражданину. Омичка не смогла найти с ним общего языка и в 2017 году переехала в Благовещенск, где жила и работала до 2021 года.

Вернувшись, женщина не смогла попасть в квартиру по причине собственной «смерти», о чём имелось соответствующее свидетельство. Половину квартиры унаследовала её дочь. А прежний совладелец отказался пускать женщину в ранее принадлежавшую ей часть жилья. Урегулировать ситуацию в досудебном порядке не удалось.

В итоге суд стал на сторону омички – постановил признать недействительным свидетельство о смерти, аннулировать все соответствующие записи, в том числе связанные с наследством, и полностью восстановить женщину в правах.

Судебный пристав уведомил соседа о необходимости исполнить решение суда. Гражданин предоставил женщине доступ в квартиру.

Как сообщало ИА REGNUM, за жителя Амурской области, который числится мёртвым из-за ошибки, вступилась прокуратура.

Читайте также: Прокуратура Приамурья проконтролирует соблюдение прав «живого трупа»