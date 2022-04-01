Самара, 1 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Мужчину осудили за коммерческий подкуп в Самаре. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что весной прошлого года фигурант уголовного дела предложил начальнику участка вторсырья и оборотной тары одного из предприятий денежное вознаграждение за фиктивный учет обрабатываемого входящего вторсырья и расходных материалов, а также составление подложной отчетности о работе площадки вторсырья в целях его хищения.

В мае 2021 года обвиняемый передал мужчине 310 тысяч рублей, после этого был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

По данному факту в отношении 35-летнего жителя Самары было возбуждено уголовное дело по признакам коммерческого подкупа.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишений свободы условно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре выявили нарушения при проверке работы департамента экономразвития.