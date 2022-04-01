Вашингтон, 1 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Узбекистан в сентябре и декабре прошлого года направил гуманитарную помощь народу Афганистана, состоящую из продовольствия, медикаментов, одежды и угля. Об этом 1 апреля заявил главы МИД Узбекистана Владимир Норов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

«Мы продолжаем бесперебойно поставлять электроэнергию в соседнюю страну, что покрывает 28% импорта электроэнергии Афганистана», — подчеркнул Норов, выступая на конференции ООН по Афганистану.

По его словам, через территорию Узбекистана в соседнее государство осуществляется транзит около 32% импортируемых афганской стороной товаров.

«Помимо этого, наши специалисты практически завершают работы по восстановлению деятельности международного аэропорта в городе Мазари-Шариф», — сообщил замминистра.