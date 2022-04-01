Донецк, 1 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 10:20 с украинских позиций в Зайцево (северное) был открыт огонь по Гольмовскому. Всего выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска 1 апреля несколько раз открывали огонь по жилым микрорайонам Донецка и Горловки.