Владивосток, 1 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Кировском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего охотника, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Wikimedia.org На охоте

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22 октября 2021 года мужчина вместе со своим приятелем охотился на кабанов в лесу рядом с посёлком Горный Кировского района. Заметив в кустах движение и подумав, что это кабан, фигурант выстрелил. Вместо зверя в кустах был друг-охотник. Он от полученных ранений скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области Мартыновский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.