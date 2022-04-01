Москва, 1 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Пока не ясно, какова будет реакция российского руководства на призыв Южной Осетии принять её в состав России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Анатолий Бибилов

Анатолий Бибилов сказал не о вхождении в состав России, а о том, что власти Южной Осетии будут инициировать референдум о вхождении. То есть, пока ещё даже референдума не было. Подобные заявления руководители Южной Осетии делают регулярно, в частности, такие заявления делал в своё время Эдуард Кокойты. То есть, такие действия не были эксклюзивными для властей Южной Осетии. Понятно, что они находятся в определённой политической, военной и, естественно, финансовой зависимости от России. И поэтому надо понять, насколько серьёзно заявление Бибилова. Вопрос, поэтому, в другом: готова ли Россия в нынешней ситуации принимать свой состав новые территории? Ответа на этот вопрос ещё нет. Мы можем лишь пока предполагать. Надо ждать дальнейшего развития событий. Вадим Муханов Надо обратить внимание на то, чтосказал не о вхождении в состав России, а о том, что власти Южной Осетии будут инициировать референдум о вхождении. То есть, пока ещё даже референдума не было. Подобные заявления руководители Южной Осетии делают регулярно, в частности, такие заявления делал в своё время. То есть, такие действия не были эксклюзивными для властей Южной Осетии. Понятно, что они находятся в определённой политической, военной и, естественно, финансовой зависимости от России. И поэтому надо понять, насколько серьёзно заявление Бибилова. Вопрос, поэтому, в другом: готова ли Россия в нынешней ситуации принимать свой состав новые территории? Ответа на этот вопрос ещё нет. Мы можем лишь пока предполагать. Надо ждать дальнейшего развития событий.

Напомним, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта заявил, что «объединение с Россией является нашей стратегической целью».