Москва, 1 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Одной из причин роста инфляции в Европейском союзе и США стала высокая нервозность бизнеса из-за разрыва экономических связей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

William Murphy Евросоюз

«Рост инфляции в США и Еврозоне вызван главным образом резким ростом цен на энергоносители и сырьевые товары. Кроме того, сказывается высокая нервозность бизнеса в результате разрыва экономических связей. Как итог, поставщики товаров пытаются скомпенсировать возросшие издержки и создать резервы на покрытие рисков за счёт покупателей, — сказал Сафонов. — Остановить естественный рост цен на сырьевые товары невозможно. Можно попытаться скомпенсировать населению повышенные расходы через целевые выплаты, но это будет ухудшать балансировку финансово-бюджетной системы. Попытка через субсидии поддерживать отдельные отрасли тоже не даст немедленного эффекта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным за март 2022 года, уровень годовой инфляции в Италии достиг 6,7%. Это самый высокий показатель с 1991 года.