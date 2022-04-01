Москва, , 10:37 — REGNUM О рассылке злоумышленниками жителям России по электронной почте писем якобы от имени Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредило 1 апреля указанное ведомство.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

«Участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты граждан и организаций писем якобы от имени Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в этих письмах содержатся ссылки на сторонние ресурсы или вредоносные файлы-вложения, и уточняется, что Роскомнадзор не делает массовых рассылок гражданам, организациям или органам власти, направляя письменные ответы гражданам, которые делали ему запросы.

«Обращаем внимание, что открытие подозрительных писем или файлов-вложений может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к вашим устройствам и содержащимся на них данным», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта российский сенатор, председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что российские интернет-платформы, с уходом с отечественного рынка получившие возможности для роста, не должны стать копией западных и за их контентом нужно внимательно следить.