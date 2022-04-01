Севастополь, 1 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Директор одного из частных охранных предприятий Севастополя предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на более чем 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по республике Крым и городу Севастополю 1 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Преступление выявлено по материалам прокурорской проверки при содействии ОЭБиПК УМВД России по Ленинскому району Севаcтополя.

Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в том, что в 2019 году заключил договор на охрану объектов с одной из организацией при отсутствии необходимой материально-технической базы и штата сотрудников, а затем представил подложные документы о якобы выполненных работах. Сумма похищенного оценивается в более 1,5 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.