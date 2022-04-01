Санрайз, США, , 10:37 — REGNUM Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

Сергей Бобровский Андрей Чудаев

Бобровский сыграл «на ноль» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0), отразив все 37 бросков по своим воротам. В текущем сезоне он провёл третий «сухой» матч.

Второй звездой стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче с «Виннипег Джетс» (7:3).

Третьей звездой дня признан нападающий «Бостон Брюинз» Марк Маклафлин, который провёл свой дебютный матч в НХЛ и забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (8:1).

Читайте ранее в этом сюжете: Вратарь «Флориды» Бобровский сыграл «на ноль» в матче с «Чикаго»