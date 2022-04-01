Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Группа компаний «Эталон» приобретает российское подразделение финской строительной компании YIT (ЮИТ), которая еще в ноябре 2021 года объявила о том, что покидает российский рынок. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба девелопера.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Совет директоров компании рассмотрел и утвердил решение о стратегическом приобретении у концерна YIT его российского бизнеса («ЮИТ Россия»), с ценой приобретения не превышающей 4 597 млн рублей», — говорится в сообщении ГК «Эталон».

Для окончательного утверждения сделки требуется получение разрешений со стороны контролирующих органов. Завершение сделки ожидается в апреле.

Отметим, земельный банк «ЮИТ Россия» включает 19 проектов в стадии проектирования и строительства в пяти регионах России: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов «ЮИТ Россия» составляет более 0,6 млн кв. м.

Кроме этого, в состав сделки войдут: исключительные права на программу управления многоквартирными домами «Диспетчер 24», проектная документация и библиотека типовых проектных решений для монолитных и префабрицированных панельных зданий, а также сервисные компании, под управлением которых находится 2,5 млн кв. м, и 50%-я доля в совместном предприятии с компанией «Брусника», чьи активы под управлением составляют 2,2 млн кв. м.

«Согласно управленческой отчетности «ЮИТ Россия», на 31 марта 2022 года чистая денежная позиция компании на корпоративном уровне составляет 5,3 млрд рублей, а на проектном уровне — 8,4 млрд рублей», — уточняется в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что YIT, оценив свою деятельность в РФ в течение нескольких месяцев, решил продать свой бизнес несмотря на то, что жилищное строительство в России было стабильно и прибыльно. Компания приняла решение сосредоточить свой бизнес-портфель в других странах.

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