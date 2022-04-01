Луганск, 1 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили 68 снарядов по территории Луганской Народной Республики, в том числе из «Градов». Об этом 1 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 68 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град», артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по территории республики», — сообщили в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что под обстрелы попали три населенных пункта, в том числе Голубовское, Золотое-5, Донецкий.