Белгород, 1 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Белгород вылетела оперативная группа МЧС России, сообщили 1 апреля в ведомстве.

Mchs.gov.ru Александр Чуприян

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В городе вспыхнул пожар на нефтебазе в результате ракетного удара украинских вертолётов. Возглавляет оперативную группу временно исполняющий обязанности министра Александр Чуприян, рассказали в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сети появилось видео с кадрами ракетного удара по наземному объекту, предположительно, нефтебазе в Белгороде.