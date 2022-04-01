Глава МЧС России вылетел в Белгород к месту пожара на нефтебазе
Белгород, 1 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Белгород вылетела оперативная группа МЧС России, сообщили 1 апреля в ведомстве.
Mchs.gov.ru
Александр Чуприян
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В городе вспыхнул пожар на нефтебазе в результате ракетного удара украинских вертолётов. Возглавляет оперативную группу временно исполняющий обязанности министра Александр Чуприян, рассказали в МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, в Сети появилось видео с кадрами ракетного удара по наземному объекту, предположительно, нефтебазе в Белгороде.