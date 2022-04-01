Сент-Пол, США, , 10:33 — REGNUM Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов побил рекорд клуба по заброшенным шайбам за календарный месяц. Об этом 1 апреля сообщается на сайте лиги.

Кирилл Капризов Khl.ru

В матче с «Питтсбург Пингвинз» Капризов забросил очередную шайбу. Всего за март он забил 14 голов в 16 матчах. Предыдущее достижение было установлено Эриком Стаалом, который забросил 13 шайб в феврале 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» одержал победу над «Миннесотой» в овертайме со счётом 4:3.

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