Барнаул, , 17:42 — REGNUM В Алтайском крае благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», увеличивается число предпринимателей, развивающих социальный бизнес. В этом им активно помогает обучающая программа «Основы социального предпринимательства», реализуемая Центром «Мой бизнес», сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Сайт детской цирковой студии «Арлекино» в Барнауле Цитата с сайта arlekinokurs.tilda.ws

В 2022 году набор на обучение проходил на конкурсной основе по результатам участия в деловой встречи «Социальное предпринимательство. Успешный бизнес-старт». В результате обходимы знания получили 60 человек. Среди слушателей 30 действующих социальных предпринимателей и предпринимателей, планирующих открыть социально-ориентированное направление в существующем бизнесе, а также 30 заинтересованных начать деятельность в области социального предпринимательства.

По информации руководителя Центра инноваций социальной сферы НО «Алтайский фонд МСП» Ларисы Иванютиной, программа «Основы социального предпринимательства» включала в себя как теоретические, так и практические занятия, а также консультации профильных экспертов.

«За пять недель участники получили практические навыки по ведению бизнеса в сфере социального предпринимательства, сгенерировали бизнес-идеи, создали бизнес-модели, проработали маркетинговый комплекс, командообразующие составляющие, рассчитали финансовую модель проекта, рассмотрели дальнейшее развитие социального бизнеса», — рассказала она.

Обучение проводили сертифицированные эксперты в сфере социального предпринимательства, опытные тренеры. Полученные базовые знания в сфере социального предпринимательства позволили слушателям успешно публично представить свои результаты на итоговой защите проектов .

В состав экспертной комиссии входили представители инфраструктуры поддержки, органов исполнительной власти и действующих социальных предпринимателей.

«На итоговой защите благодаря открытости и доступности в общении экспертов, слушатели программы получили результативную обратную связь, а некоторые предприниматели были приглашены в администрации городов для дальнейшего взаимодействия по проектам в социальной сфере», — отметила Лариса Иванютина.

Напомним, получение официального статуса социального бизнеса дает возможность предпринимателям обращаться за адресными мерами государственной поддержки, включая финансовую помощь.

Центр социального обслуживания «Близкие люди» сейчас известен многим бийчанам. Два года назад компанию, которая предлагает уход на дому пожилым и ограниченно подвижными людям, создалаЕлена Анистенкова. Организовать такую службу женщину сподвигла личная сложная ситуация, когда потребовался уход для мамы.

Большую помощь от государства предприниматель видит в информировании о деятельности социальных предпринимателей. Рекламные видеоролики, печатные материалы в СМИ, которые были организованы с поддержкой специалистов Центра инноваций социальной сферы (работает на площадке регионального центра"Мой бизнес»), помогли компании получить известность и найти клиентов.

Светлана Мадельханова основала в Барнауле детскую цирковую студию «Арлекино» с несколькими филиалами в районах города. Главную идею своего проекта видит в создании детского мини-цирка. С этой целью она заявлялась на одном из инвестиционных подиумов, организуемых ежегодно в крае для социальных предпринимателей, и рассматривает возможность ее реализации с государственной поддержкой.

Государственная финансовая поддержка, по мнению предпринимателя Татьяны Антоненко, развивающей социальный проект «Живая наука», направленный на развитие и поддержание интереса людей к естественным наукам, получение практических навыков работы на природе, очень важна для социального бизнеса, который часто стартует на рынке с идеей решения какой-либо социальной задачи.

Так, с помощью специалистов центра, обучающих программ Татьяна зарегистрировала свою предпринимательскую деятельность, применив профессию биолога в качестве базиса для своего небольшого дела. Очень помог грант в размере 100 тысяч рублей, который получила Татьяна, участвуя в конкурсе «Мама-предприниматель».

"После курса финансовой грамотности пришлось все считать, находить точку безубыточности. Что мне нужно для развития своего бизнеса: от элементарных микроскопов на телефон до окуляров, чтобы дети могли все рассмотреть», — говорит она.

Как сообщало ИА REGNUM, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.