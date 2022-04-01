Преступления в Донбассе совершали и военные, и само украинское государство
Москва, 1 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Важно проследить связь между преступлениями высокопоставленных украинских военных и общей политикой украинского государства в отношении свободного Донбасса, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 апреля, комментируя заявление Следственного комитета России.
Народная милиция ДНР
Взорванная украинскими диверсантами машина с гражданским населением
Как сообщалось ранее, Следственный комитет России выдвинул высокопоставленным украинским военнослужащим, в том числе экс-министруобороны Валерию Гелетею иначальнику украинского генштаба Виктору Муженко, обвинения в геноциде мирных жителей в Донбассе.
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«Рассчитываю, что предъявление высокопоставленным украинским военным обвинения в совершении преступлений геноцида в Донбассе — это только первый шаг в преследовании виновников этих преступлений. Важно проследить связь между этими преступлениями и общей политикой украинского государства в отношении свободного Донбасса.
Военные — это люди, которые выполняют приказы. В случае с министром обороны и начальником генштаба — приказы верховного главнокомандующего. Если те преступления, в которых их обвиняют, они совершали сугубо по своей инициативе, это одно, тогда их за военные преступления должно судить само украинское государство. Если же верховной украинской власти о таких преступлениях было известно и она ничего не делала ни для их пресечения, ни для наказания совершивших эти преступления лиц, и тем более если она отдавала приказы действовать в Донбассе именно таким образом, значит оно само либо замешано в этих преступлениях, либо напрямую виновно в них.
Уверен, что дальнейшее расследование тех преступлений, которые украинские военные совершили в Донбассе, выведет на прямую связь их действий с общей политикой государственного руководства Украины. И тогда уже не только украинские военные, но и президент Украины как верховный главнокомандующий станет обвиняемым либо в Международном уголовном суде, либо в суде национальном. Возможно, украинском. Но скорее всего, — в российском», — отметил Михаил Демурин.