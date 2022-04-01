Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Северной Осетии Сергей Меняйло обсудили вопросы сотрудничества. Встреча глав регионов состоялась в Ростове-на-Дону.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и губернатор Ростовской области Василий Голубев Donland. ru

Подробности встречи не раскрываются, уточняется лишь, что «была затронута тема поставок сельхозпродукции в Северную Осетию непосредственно от производителей из Ростовской области».

ИА REGNUM напоминает, что с 2007 года действует соглашение о сотрудничестве, а также программа торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества между Ростовской областью и Северной Осетией. В Ростовской области в 2019 году было открыто представительство Северной Осетии.